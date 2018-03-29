Британец разбил роскошный Ferrari зятя-футболиста через три часа после покупки

Суд признал виновным британца, который вместе с приятелем разбил новый Ferrari своего родственника, футболиста Льюиса Грабана (Lewis Grabban). Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошел в апреле 2017 года. Граббан приобрел Ferrari 488 GTB за 250 тысяч фунтов стерлингов (около 20 миллионов рублей), но из-за тренировки не мог присутствовать при его доставке. Автомобиль привезли, когда дома находился его шурин, 26-летний Майкл О’Доннел (Michael O’Donnell).

О’Доннел и его приятель Гокан Кизилос (Gokan Kizilos) завели мотор и стали фотографироваться перед машиной. Затем они решили прокатиться на ней, пока футболист не вернулся. О’Доннел отказался садиться за руль из-за больного запястья, поэтому Ferrari повел Кизилос. Он не справился с управлением и врезался в дерево.

Авария произошла всего через три часа после доставки автомобиля. Для ремонта разбитую машину пришлось отправить на завод Ferrari в Италии. Грабану придется заплатить за него около 93,5 тысячи фунтов стерлингов (примерно 7,6 миллиона рублей).

Суд запретил О’Доннелу и Кизилосу управлять транспортными средствами в течение одного года. Кроме того, шурина футболиста приговорили к 225 часам общественных работ, а Кизилоса — к 24 часам общественных работ.

Льюис Грабан — профессиональный футболист из Великобритании, который играет в бирмингемской команде «Астон Вилла» на позиции нападающего.

В 2017 году сообщалось, что в Калифорнии угонщик, укравший Ferrari, попал под подозрение, потому что не знал, как заправить автомобиль. Позднее его арестовали полицейские, заметившие, что он выпрашивает деньги на бензин у прохожих.

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