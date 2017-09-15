ДТП с синим Ferrari за полмиллиона долларов попало на видео

Синий Ferrari 488 Spider стоимостью около 512 тысяч долларов США протаранил три дорожных знака в Гонконге. Видеозапись с моментом ДТП была опубликована на странице приложения по продаже автомобилей Go Car 2 в Facebook и быстро стала популярной среди пользователей соцсетей.

Авария произошла в четверг, 14 сентября, около 14:00. Находившийся за рулем 36-летний мужчина в результате ДТП не пострадал. По его словам, он пытался избежать столкновения с собакой, которая перебегала дорогу.

Данная модель Ferrari оснащена двигателем V8 мощностью 670 лошадиных сил и разгоняется до 100 километров в час за три секунды.

В апреле в сети появилось видео с заездом на Ferrari по московскому торговому центру «Весна».