В Ferrari задумались над выпуском электрокара

Продукт-менеджер итальянского производителя спортивных автомобилей Ferrari Пьетро Вирголин заявил в интервью «Ленте.ру», что не исключает выпуск электрокаров. Беседа прошла во вторник, 12 сентября.

Вирголин поделился планами о выпуске серийного производства машин с гибридным двигателем. «Мы используем альтернативные источники энергии, насколько это возможно. В частности, гибридный двигатель получила модель La Ferrari. Мы тратим большое количество времени и средств для того, чтобы у наших машин при всем этом был правильный звук. Это очень важно. Вы же понимаете, как нам важно давать правильные впечатления от вождения», — подчеркнул Вирголин.

На вопрос о том, обирается ли Ferrari выпустить SUV, следуя общим автомобильным трендам, собеседник не смог ответить однозначно.

В конце августа стало известно, что Ferrari представит новый кабриолет — Portofino на Международном автосалоне во Франкфурте. Внешний вид машины, по словам представителей марки, отличается агрессивностью.