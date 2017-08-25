Ferrari привезет во Франкфурт агрессивный кабриолет

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari представит новый кабриолет — Portofino. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 25 августа.

Внешний вид машины, по словам представителей марки, отличается агрессивностью. Мировая премьера автомобиля состоится в рамках международного автосалона, который пройдет во Франкфурте в сентябре.

Фото: пресс-служба Ferrari Ferrari Portofino 1 /5

Машина оснащена двигателем V8 мощностью 600 лошадиных сил. До 100 километров в час машина разгоняется за 3,5 секунды. Ferrari Portofino также станет первым «гран-туризмо» в модельном ряду компании, оснащенным электроусилителем рулевого управления EPS (Electric Power Steering).

В салоне машины установлены сиденья с электрорегулировками в 18 направлениях со спинками новой конструкции, позволившей увеличить пространство для ног пассажиров, сидящих сзади.

