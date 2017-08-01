СМИ сообщили о намерении Ferrari выпускать внедорожники

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari рассматривает возможность производства внедорожников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным Bloomberg, в настоящее время в Ferrari рассматривают проект создания четырехместного внедорожного автомобиля, ориентированного на рынок Китая. Однако никаких официальных комментариев на этот счет от представителей компании не поступало.

В середине мая 2017 года были названы сроки реализации другого проекта компании. Речь идет о выпуске нового фирменного гиперкара. Он появится не ранее 2022 года. По словам главы технологического отдела Ferrari Микаэля Лейтерса, новинка будет оснащена двигателем, позаимствованным у команды «Формулы-1».

В марте 2017 года на Женевском автосалоне Ferrari представил новое купе 812 Superfast. Автомобиль оснащен атмосферным 6,5-литровым двигателем V12, который может развивать мощность до 800 лошадиных сил. До 100 километров в час машина разгоняется за 2,9 секунды.