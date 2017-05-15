Ferrari соберет новый гиперкар к 2022 году

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari назвал время выпуска нового фирменного гиперкара. Как сообщает Luxurylaunches, он появится не ранее 2022 года. По словам главы технологического отдела Ferrari Микаэля Лейтерса, новинка не будет оснащена двигателем, позаимствованным у команды «Формулы-1».

«Новая машина будет адаптирована для эксплуатации на дорогах общего пользования. Об использовании «формульного» мотора в этом случае не может быть и речи», — пояснил он.

В марте 2017 года на Женевском автосалоне Ferrari представил новое купе 812 Superfast. Автомобиль оснащен атмосферным 6,5-литровым двигателем V12, который может развивать мощность до 800 лошадиных сил. До 100 километров в час машина разгоняется за 2,9 секунды.