Ferrari показала новое 800-сильное купе 812 Superfast

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari привез на Женевский автосалон новое купе 812 Superfast. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Автомобиль оснащен атмосферным 6,5-литровым двигателем V12, который может развивать мощность до 800 лошадиных сил. До 100 километров в час машина разгоняется за 2,9 секунды.

Ferrari 812 Superfast получит обновленную систему рулевого управления и систему Side Slip Control для контроля автомобиля в заносе. Впервые за все время сборки Ferrari на 812 Superfast будет присутствовать электроусилитель руля.

Кузов машины выкрашен в оттенок Rosso Settanta, что напоминает о Ferrari 365 GTB4 1969 года выпуска.