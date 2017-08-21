Юные любители Ferrari разорят родителей на 97 тысяч долларов

Инженеры из компании Riddelsdell's собрали уменьшенную копию спорткара Ferrari 512 Testarossa для детей. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Машина работает на двигателе от газонокосилки и может разгоняться до 40 километров в час. В машине есть фирменное рулевое колесо, счетчик оборотов и спидометр, а кресла в салоне обиты кожей. Цена такой игрушки — 97 тысяч долларов.

В середине августа 2017 года британский производитель автомобилей McLaren выпустил уменьшенную копию автомобиля 570S для детей. Под сиденьем у этой машины есть специальное отделение для хранения напитков. Ожидается, что продажи стартуют в сентябре. Примерная цена — 80 долларов.

Осенью 2016 года компания выпустила детский вариант родстера P1. Машина работает на батарейках и предназначена для детей до семи лет. В автомобиле предусмотрено три скорости, разгон занимает 2 секунды, также машина может двигаться задним ходом.