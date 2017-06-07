Виновный в смертельном ДТП водитель Ferrari сбежал из России  

Москвич, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом в Одинцовском районе Подмосковья, по подложным документам покинул территорию России. Об этом в среду, 7 июня, «Ленте.ру» заявила официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

«Установлено, что находящийся в федеральном розыске 24-летний обвиняемый под измененными установочными данными пересек границу Российской Федерации и находится в сопредельном государстве. В настоящее время он объявлен в международный розыск», — рассказала Петрова.

Она добавила, что полицейские обратились в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте водителя Ferarri

Авария произошла в ночь на 21 мая примерно на 40-м километре Минского шоссе. Ferrari врезался в автомобиль Peugeot и следовавший за ним на буксировочном тросе Renault. Вторую машину отбросило в отбойник, она загорелась. Водитель — 50-летний житель Калужской области — и пассажирка погибли на месте. При этом сидевший за рулем Ferarri Николай Григорьев отделался легкими ушибами.

По словам свидетелей, москвич опасно маневрировал на дороге на скорости более 200 километров в час. В какой-то момент водитель спорткара не справился с управлением и задел один из попутных автомобилей.