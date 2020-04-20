Россиянка без опыта вождения села за руль и врезалась в здание полиции

@Lshot / Telegram

Жительница города Тайга Кемеровской области села за руль без прав и опыта вождения и влетела на машине во входную дверь здания отдела полиции. Снятое очевидцем видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

Вместе с женщиной внутри находились сын на заднем сиденье и муж на переднем пассажирском. Именно он разрешил россиянке сесть на место водителя.

«Штраф не давайте нам, пожалуйста! Пощадите нас!» — кричит на видео полицейскому плачущий мальчик в шоковом состоянии.

На кадрах внутри дымящейся машины на переднем пассажирском сиденье лежал мужчина, вероятно, муж. В конце ролика видно, как инициаторша аварии забирается в салон к пострадавшему. О его состоянии не сообщается.

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