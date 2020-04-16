В России депутат попал к психиатрам после стычки с приставами из-за своего Lexus

Депутат из Горно-Алтайска Сергей Кухтуеков рассказал, что у него произошла стычка с судебными приставами, которые хотели изъять его Lexus за долги на сумму около миллиона рублей. Видеозапись конфликта Кухтуеков опубликовал 15 апреля на своей странице во «ВКонтакте».

По его мнению, приставы изъяли его автомобиль «по команде» — за высказанную им критику действий властей. После беседы с приставами депутат подошел к другому автомобилю, возле которого стояла канистра с бензином, и взял ее в руки. Сразу же после этого к Кухтуекову подбежали четыре пристава, уложили его на землю лицом вниз, после чего подняли и, судя по звукам, надели на него наручники.

15 апреля сын депутата рассказал изданию «Банкфакс», что после стычки на место вызвали скорую помощь, и Кухтуекова отвезли в психиатрическую больницу для «проверки на вменяемость». Сын депутата не смог объяснить его действия и сказал, что отец «просто взял канистру, а его скрутили». На следующий день сам депутат сообщил изданию, что его признали вменяемым.

Как пишет «Банкфакс», ранее у Кухтуетова уже изъяли автомобиль Mercedes, который в дальнейшем выкупил его сын.

На сайте управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) можно найти 22 производства на жителя Горно-Алтайска, ФИО и дата рождения которого совпадают с данными депутата. При этом, как пишет «Банкфакс» со ссылкой на ФССП, в отношении Кухтуекова действует 69 производств из-за задолженности по штрафам ГИБДД, коммунальным услугам и аренде нежилого помещения. Их общая сумма составляет 1,2 миллиона рублей. На данный момент сумма долга составляет приблизительно 730 тысяч рублей, утверждает издание.



