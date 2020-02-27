Приставы вломились в квартиру 92-летней россиянки и забрали телевизоры

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В Ростове-на-Дону судебные приставы вломились в квартиру 92-летней Анны Запорожцевой и без объяснений забрали два телевизора. Изъятое имущество россиянке вернули из-за общественного резонанса, но после пережитого стресса ее состояние ухудшилось. Об этом рассказала ее дочь на видео, опубликованном в Telegram-канале Hue.

По ее словам, инцидент произошел 6 февраля. «Мама <...> была в квартире одна. К ней постучали и без ее согласия зашли судебные приставы. Несмотря на то что она не понимала, что происходит, забрали два телевизора из зала и с кухни и ушли», — рассказала дочь Запорожцевой.

«Постучали в дверь, я думала, что это дочь, и не спросила кто. Открыла дверь, они [приставы] зашли и стали брать телевизор. Я стала плакать, говорю: "Что вы делаете?" Они забрали телевизор и ушли без всяких разговоров», — вспоминает 92-летняя пенсионерка.

По данным агентства «1Рнд», приставы не составляли акт описи. Забрали технику якобы из-за долгов внучки Запорожцевой, которая проиграла очередной суд из-за забора своему соседу, сотруднику транспортной полиции Александру Тлипиеву.

«Его [Тлипиева] бывший коллега работает в службе безопасности управления судебных приставов Ростовской области, который, вероятно, дал указание "сделать все по максимуму", но исполнители явно перестарались», — предположила внучка.

«Через 20 дней после нашего обращения в прокуратуру и в прессу приехала целая делегация с корреспондентами и с этим же судебным приставом. Они возвратили нам эти телевизоры, извинились, но дело в том, что маме стало значительно хуже. У нее болезнь Альцгеймера, она не может теперь остаться ни на минуту одна, я не могу никуда выйти, она постоянно плачет... И что будет дальше — непонятно», — рассказала дочь Запорожцевой на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Региональная прокуратура проводит проверку действий судебных приставов, сообщила «1Рнд» официальный представитель ведомства Елизавета Комахидзе.

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