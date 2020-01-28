Россиянин 11 раз сменил фамилию из-за долгов и был пойман как Трамп

Житель Перми 11 раз сменил фамилию, чтобы избежать уплаты крупных долгов — в последний раз он решил назваться Андреем Трампом. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

По данным «Комсомольской правды», смена фамилий и имен обнаружилась, когда мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Они заметили, что в водительских правах и паспорте указаны разные фамилии, проверили их по базе данных и выяснили, что у мужчины было восемь паспортов и несколько водительских удостоверений. Как пишет издание, в документах арбитражного суда сказано: «Признать Олега Михайлова, он же Андрей Смирнов, Андрей Бузорин, Андрей Щербаков, Андрей Транмп, Андрей Трамп, банкротом».

Взяв деньги в долг или в кредит, мужчина шел в ЗАГС и менял фамилию, после чего менял документы, но не сдавал старые, а писал заявление о потере. Пять раз мужчина менял официальную прописку, несколько раз получал новые ИНН и СНИЛС. Однажды мужчина взял в долг 800 тысяч и снова сменил фамилию, однако «кредиторы» нашли его и подожгли его автомобиль. По этому факту возбудили уголовное дело.

У мужчины накопилось долгов на 4,5 миллиона рублей — он задолжал банкам, управляющей компании и налоговой инспекции. По данным арбитражного суда, с 2015 по 2018 год среднемесячный доход мужчины составлял 54,59 рубля, официально он нетрудоустроен. При этом у мужчины есть два автомобиля Infiniti и два офисных помещения. Имущество планируется продать, деньги пойдут на уплату долгов.

Ранее сообщалось, что супружеская пара из Самарской области удочерила двух девочек из детдома, и вместе с ними ей достались кредиты их матери в два миллиона рублей. Двух миллионов у семьи нет: женщина работает кондитером, ее муж — механиком. Банковские и государственные служащие сообщили им, что по долгам платить придется, потому что «детей они забрали со всеми их проблемами». Супруги подали в суд заявление об обжаловании бездействия судебных приставов, которые должны были выставить на торги купленную в ипотеку квартиру и таким образом погасить долги детей.

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