Приставы прокомментировали данные о 25 миллионах потенциально невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) прокомментировала публикации о 25 миллионах потенциально невыездных за границу из-за долгов россиян, передает ТАСС.

В ФССП рассказали, что по состоянию на 1 ноября 2019 года действовало 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника из России. Из них 40 процентов (1,4 миллиона) составили должники по алиментам.

Как пишет ТАСС, число должников, ограниченных в праве выезда, сократилось. На 1 июля их было 3,58 миллиона человек.

13 декабря газета «Известия» сообщила, что около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов. Среди них должники по кредитам — 7-8 миллионов человек, алиментам — 1,42 миллиона человек, штрафам ГИБДД — 13,1 миллиона человек, и услугам ЖКХ — 2,5 миллиона человек. За 2019 год приставы взыскали с неплательщиков 104,2 миллиона рублей.

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