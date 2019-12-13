Названо число потенциально невыездных из-за долгов россиян

Около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Среди них должники по кредитам — 7-8 миллионов человек, алиментам — 1,42 миллиона человек, штрафам ГИБДД — 13,1 миллиона человек, и услугам ЖКХ — 2,5 миллиона человек. За 2019 год приставы взыскали с неплательщиков 104,2 миллиона рублей.

Как рассказал представитель ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Павел Михмель, в стране растет число людей, уверенных в том, что статус банкрота или судебное разбирательство позволят им избавиться от долговой нагрузки — «убежденных неплательщиков» в России 10 процентов.

В августе стало известно, что с 2020 года приставы могут получить возможность оповещать должников об ограничении выезда за границу с помощью СМС-рассылки. Для этого потребуется согласие должника, которое подтверждается распиской с указанием номера мобильного телефона. Кроме того, невыездные граждане смогут получать уведомления через личный кабинет на сайте госуслуг.

В ноябре 2018 года сообщалось, что число россиян, которым временно закрыт выезд из страны из-за долгов, достигло шести миллионов. Общая сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, увеличилась на 18 миллиардов рублей и составила в целом 485 миллиардов рублей.

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