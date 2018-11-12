Шесть миллионов россиян оказались невыездными

Число россиян, которым временно закрыт выезд из страны из-за долгов, выросло на 62 процента — до шести миллионов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.

По его словам, жители России избавились от задолженностей в размере почти пяти миллиардов рублей, а за счет того, что неплательщиков временно ограничили в пользовании специальным правом управления автомобилями, удалось погасить долги в размере более двух миллиардов рублей.

Таким образом с начала года удалось взыскать более четырех миллиардов рублей с 300 тысяч должников, добавил Аристов. Общая сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, увеличилась на 18 миллиардов рублей и составила в целом 485 миллиардов рублей.

Ранее в ноябре ФССП подсчитала совокупные долги россиян. По данным ведомства, жители страны задолжали в общей сложности 3,8 триллиона рублей. Вместе с тем половину всех просроченных платежей по ипотеке в России решили считать безнадежной задолженностью.

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