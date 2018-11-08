Россияне задолжали триллионы рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подсчитала совокупные долги россиян. По данным ведомства на 1 октября 2018 года, граждане задолжали в общей сложности 3,8 триллиона рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.

В ФССП сообщили, что на начало октября в службе находилось 31,3 миллиона исполнительных производств. В их числе как физические лица, так и индивидуальные предприниматели.

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За год сумма задолженности выросла на 5,5 процента, или 0,2 триллиона рублей. Год назад в производстве находилось 26,5 миллиона исполнительных производств в отношении должников.

В конце октября сообщалось, что долги по ипотечным кредитам достигли абсолютного исторического максимума и оцениваются в 2,07 триллиона рублей. Тогда же стало известно, что из-за долгов покинуть территорию России не могут 1,3 миллиона россиян, согласно российскому законодательству, ФССП запрещает выезд из страны должникам.

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