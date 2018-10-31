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Жилищные долги россиян достигли исторического максимума

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С января по сентябрь 2018 года в России было выдано более миллиона ипотечных кредитов на сумму в 2,07 триллиона рублей, что стало рекордным за всю историю рынка показателем, сообщается в материалах ипотечного регулятора «Дом.рф» (есть в редакции «Ленты.ру»).

Рост к аналогичному периоду 2017 года составил 47,5 процента в количественном и 61,1 процента — в денежном выражении. На приобретение жилья в новостройках с января по сентябрь 2018 года выдано 263,2 тысячи кредитов на 0,61 триллиона рублей. Показатели превышают результаты 2017-го на 26 процентов в количественном и на 41 процент — в денежном выражении.

Таким образом, за девять месяцев 2018 года оказался побит предыдущий ипотечный рекорд, поставленный в 2017 году. Тогда за 12 месяцев было выдано жилищных кредитов на 2,02 триллиона рублей.

В сентябре 2018-го россияне получили 122 тысячи ипотечных кредитов на 254,8 миллиарда рублей. Это на 24 процента в количественном и на 38,5 — в денежном выражении больше, чем в сентябре 2017 года, отмечают в «Дом.рф».

Средняя ставка по ипотеке за девять месяцев 2018 года составила 9,56 процента, это на 1,54 процентного пункта ниже, чем годом ранее. «Повышение основными ипотечными кредиторами ставок в сентябре-октябре 2018 года отразится в
статистике Банка России в конце года, — говорится в материалах регулятора. — Дальнейшая динамика ипотечных ставок будет определяться длительностью периода повышенной волатильности на финансовых рынках».

По прогнозам «Дом.рф», до конца года объем выдачи ипотеки в России достигнет 3 триллионов рублей, что будет означать 50-процентный рост к итогам 2017-го.

В октябре средняя ставка по выданным в России кредитам выросла до 9,65 процента. Об этом заявил глава Минстроя России Владимир Якушев, добавив, что до конца года показатель может достичь уровня в 10 процентов. «Уже изменилась ключевая ставка, плюс еще ряд ожиданий по регуляторике ипотечного кредитования. Это уже вносит некое беспокойство на рынке», — отметил министр.

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