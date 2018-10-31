Названы регионы России с наибольшим числом ипотечников

Московской регион остается лидером России по объемам ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступившие в редакцию «Ленты.ру» в среду, 31 октября.

По данным аналитиков, в третьем квартале 2018-го в столице и Подмосковье выдали почти 37 тысяч кредитов на приобретение жилья на общую сумму 135 миллиардов рублей. Средний чек по ипотеке в Москве составил 3,65 миллиона рублей.

На втором месте по числу ипотечников — Санкт-Петербург, где за квартал оформили 17,9 тысячи кредитов на 46,9 миллиарда рублей. «Бронза» рейтинга досталась Свердловской области (11,3 тысячи кредитов на 21 миллиард рублей).

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Тройку лидеров по темпам роста ипотечного рынка возглавила Новосибирская область, где объемы жилищного кредитования увеличились на 72 процента, а количество новых кредитов — на 53 процента. Высокие темпы роста рынка также отмечаются в Башкирии и Краснодарском крае.

Всего за третий квартал в России выдали около 331 тысячи ипотечных кредитов на более чем 678 миллиардов рублей, подсчитали в ОКБ.

В сентябре, после увеличения ключевой ставки Центробанка, ряд экспертов рынка недвижимости спрогнозировал скорое удорожание ипотеки и, как следствие, падение спроса на жилье. По их мнению, ставки по кредитам на приобретение квартир в России могут увеличиться до «заградительного» уровня в 12-13 процентов годовых, если ключевая ставка будет повышена до 10-11 процентов (сейчас она составляет 7,5 процента).

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