Россиян начнут по-новому оповещать о запрете на выезд из страны

С 2020 года судебные приставы могут получить возможность оповещать должников об ограничении выезда за рубеж по СМС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции России.

По данным агентства, 6 августа в Госдуму были внесены поправки в закон «Об исполнительном производстве». Документ, в частности, позволяет проводить СМС-рассылки о возбуждении исполнительного производства и применении мер принудительного исполнения. Для этого потребуется согласие должника, которое подтверждается распиской с указанием номера мобильного телефона. Кроме того, невыездные граждане также смогут получать уведомления через личный кабинет на сайте госуслуг.

«При этом граждане, не имеющие возможности или не изъявившие желание получать уведомления посредством личного кабинета на ЕПГУ (Едином портале государственных услуг — прим. «Ленты.ру» ) или СМС, будут уведомляться традиционными способами, в том числе по почтовой связи», — отметили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

В октябре 2017 года вступил в силу закон, ускоряющий снятие ограничения на выезд за границу должников. Поправки позволили снимать ограничения судебным приставам-исполнителям при директоре ФССП в Москве, получившим информацию о погашении долга из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах. После этого данные о погашении задолженности оперативно передаются в Пограничную службу ФСБ.

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