Должников защитят от потери квартир

Законопроект, запрещающий выдавать микрозаймы под залог жилой недвижимости, будет принят до конца июля 2019 года. Об этом пишет «Парламентская газета».

Документ готовится ко второму чтению в Госдуме. Как заявил изданию председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, окончательно одобрить законопроект парламентарии намерены до конца весенней сессии (она завершится 28 июля). Инициатива разработана с участием спикеров обеих палат парламента и при поддержке Центробанка.

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Правительство также поддержало запрет на выдачу микрокредитов под залог жилья, но попросило внести в проект закона ряд уточнений. «Я еще не видел поправок правительства, но, по нашим предположениям, они незначительные, — сообщил «Парламентской газете» соавтор законопроекта, сенатор Сергей Рябухин. — Самое главное — чтобы в этом законе жилье оказалось за пределами залогового имущества». Он отметил, что речь идет прежде всего о единственном жилье. Анатолий Аксаков в свою очередь пообещал, что внесенные правительством замечания будут обработаны в течение одного дня.

Скандалы, связанные с отъемом квартир у должников по микрокредитам, разгораются регулярно. В июне текущего года многодетная семья из Сибири лишилась пятикомнатной квартиры из-за просроченных выплат по двум таким займам.

В начале апреля запретить оформление микрокредитов под залог жилья предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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