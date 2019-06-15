Россиянин попытался ограбить офис микрозаймов и потерпел неудачу

Преступник из Новосибирска предпринял неудачную попытку ограбить офис микрофинансовой организации. Об этом сообщает местный сайт Nsk.ru.

Грабитель выбрал целью нападения компанию, расположенную в Кировском районе Новосибирска. Когда он вошел в помещение, его лицо закрывала медицинская маска, а в руке был предмет, похожий на нож.

Мужчина потребовал от сотрудницы организации деньги, однако она показала ему только стакан с мелочью. После этого он покинул офис. Полиция не смогла идентифицировать преступника по записям камер наблюдения и объявила его в розыск.

В начале июня стало известно о том, что преступник из Израиля смог ограбить два банка с помощью авокадо, которые замаскировал под гранаты.

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