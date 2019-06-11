Преступник вооружился авокадо и ограбил два банка

В израильском городе Беэр-Шева мужчина, вооруженный авокадо, ограбил два банка. Об этом пишет издание Daily Mail.

Первое ограбление произошло в середине мая. Преступник пришел в отделение одного из банков и протянул кассирше записку с требованием денег. Заметив ее колебания, мужчина продемонстрировал небольшой черный предмет и пояснил, что это граната. Он пригрозил пустить ее в ход в случае отказа. Сотрудница банка решила не рисковать и отдала ему все содержимое кассы — 4,45 тысячи долларов (287 тысяч рублей).

Через пять дней грабитель наведался в другое отделение того же банка. Он повторил свой трюк и скрылся с 3,3 тысячи долларов (212 тысяч рублей).

Чтобы выследить подозреваемого, полиция использовала данные оператора мобильной связи. После ареста выяснилось, что вместо гранаты мужчина носил с собой авокадо, выкрашенное в черный цвет. В прошлом он провел три года за решеткой за другое ограбление.

В 2011 году сообщалось, что злоумышленник с доской в руках ограбил берлинский банк на три евро.

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