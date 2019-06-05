Россияне понарошку ограбили почтовый автомобиль ради 4,5 миллиона рублей

В Белгородской области оперативники в кратчайшие сроки раскрыли нападение на почтовый спецавтомобиль — преступление оказалось инсценировкой. Об этом в среду, 5 июня, «Ленте.ру» сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

По словам Волк, полицейские получили сообщение о нападении на спецавтомобиль УАЗ утром 4 мая. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что водитель пристегнут наручниками к двери машины, при этом из нее пропали восемь инкассаторских мешков. В них находилось более 4,5 миллиона рублей.

Однако во время осмотра места происшествия у оперативников возникли сомнения в словах водителя — и вскоре они вместе с с почтовиками установили, что нападение инсценировано.

Следствие выяснило, что ранее судимый 60-летний водитель спецавтомобиля сообщил своим знакомым о маршруте и времени перевозки денег. Он подъехал к сообщникам, которые прокололи шины УАЗ. Чтобы картина ограбления выглядела более реалистичной, мужчины причинили водителю легкие телесные повреждения и приковали наручниками к двери.

Позже сообщники поделили похищенные деньги между собой. Вскоре полицейские поймали одного из них в Белгородской области — как выяснилось, деньги он успел закопать у дома своих знакомых. Второго сообщники задержали в петербургском аэропорту Пулково. Задержанным, включая водителя, предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ («Кража»), они помещены под арест.

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