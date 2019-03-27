Бандитская инсценировка убийства из обреза попала на видео

Инсценировка убийства из обреза, организованная бандитами из Тюмени, попала на видео. Запись в среду, 27 марта, публикует Telegram-канал «Следак шепнул».

На кадрах видно, как бизнесмен в лесу под давлением преступников стреляет из обреза в одного из членов банды, изображающего жертву. При этом стрелявший не знает, что оружие заряжено холостым патроном, а вся инсценировка снимается на видео. Позже запись использовалась для шантажа предпринимателя. Жертвами таких инсценировок стали сразу несколько бизнесменов.

В настоящее время члены группировки обвиняются в бандитизме, похищениях, убийствах и вымогательствах. При нападениях они использовали рации, камуфляжную форму, огнестрельное оружие и взрывные устройства. Бандиты похищали бизнесменов и жестоко избивали их, требуя денег за освобождение. В итоге трое потерпевших скончались.

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