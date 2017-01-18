В столичном метро мужчину задержали за инсценировку кражи iPhone

Полицейские задержали мужчину, который инсценировал кражу мобильного телефона стоимостью 60 тысяч рублей для получения страховой выплаты. Об этом в среду, 18 января, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

«Поступило сообщение от гражданина о краже дорогостоящего мобильного телефона. Как выяснили оперативники, телефон заявителя был застрахован. Для получения страховой выплаты владелец смартфона обратился к своему знакомому с просьбой поучаствовать в инсценировке хищения мобильника», — отметили в пресс-службе.

Молодые люди разыграли кражу телефона (судя по кадрам оперативной съемки, это iPhone SE) на перегоне между станциями «Волгоградский проспект» и «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).

30 октября 2009 года в Чувашии были задержаны преступники, исценировавшие грабеж. Среди них оказался охранник салона сотовой связи, ранее заявивший на грабителей в милицию.