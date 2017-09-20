Избивший Ляскина трубой рассказал об инсценировке нападения за 150 тысяч

Мужчина, избивший железной трубой оппозиционера Николая Ляскина, заявил полицейским, что нападение было инсценировкой. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По словам задержанного, за это Ляскин предложил ему 150 тысяч рублей и в качестве задатка передал 10 тысяч. Кроме того, мужчина пояснил, что был ранее знаком с оппозиционером — их знакомство якобы произошло в московском штабе Алексея Навального, которым руководит Ляскин.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что задержанным является 36-летний уроженец Ленинградской области, имеющий судимость. Ранее он наблюдался у психиатра.

Нападение на Ляскина было совершено вечером 15 сентября в районе проспекта Мира. Неизвестный несколько раз ударил оппозиционера железной трубой, на голове у пострадавшего образовалась гематома. По факту инцидента расследуется уголовное дело.