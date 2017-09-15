Главу московского штаба Навального ударили трубой по голове

В Москве неизвестный напал на оппозиционера Николая Ляскина, возглавляющего столичный штаб Алексея Навального. Об этом сам пострадавший сообщил в Twitter в пятницу, 15 сентября.

«Ударил несколько раз железной трубой. И убежал», — написал Ляскин, добавив, что его на скорой везут в НИИ имени Склифосовского.

В беседе с «Русской службой Би-би-си» оппозиционер рассказал, что у него на голове «огромная гематома величиной с киви».

«Интерфаксу» Ляскин сообщил, что инцидент произошел на проспекте Мира рядом со штабом. По его словам, злоумышленник атаковал со спины. Один удар, как уточнил пострадавший «Медиазоне», пришелся в голову, второй — в плечо. Активист отметил, что намерен обратиться в полицию.

В апреле было совершено нападение на Алексея Навального, заявляющего о президентских амбициях. Политика облили зеленкой, в результате чего он получил химический ожог правого глаза и был вынужден для лечения выехать за рубеж. По факту произошедшего было возбуждено дело, но в июле полиция приостановила расследование в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению к следствию в качестве обвиняемого, не установлено.