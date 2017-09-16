Полиция возбудила дело по факту нападения с трубой на соратника Навального

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на Николая Ляскина — лидера московского штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом в субботу, 16 сентября, «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

В пресс-службе столичного главка МВД агентству подтвердили, что в полицию поступило заявление о причинении гражданину 1982 года рождения телесных повреждений около дома № 60 по улице Гиляровского, но не уточнили его имени.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 213 УК («Хулиганство»). По данным правоохранительных органов, мужчине оказали медицинскую помощь и отпустили. Полиция разыскивает подозреваемого.

О нападении на Ляскина стало известно накануне вечером. Неизвестный несколько раз ударил его железной трубой и скрылся. Пострадавший отметил, что у него на голове «огромная гематома величиной с киви». Ляскин также сообщил, что инцидент произошел на проспекте Мира рядом со штабом (штаб находится по адресу улица Гиляровского, 50 — прим. «Ленты.ру»). По его словам, злоумышленник атаковал со спины.