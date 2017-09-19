Напавшего с трубой на главу московского штаба Навального задержали

Московские полицейские задержали напавшего на Николая Ляскина — лидера столичного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом во вторник, 19 сентября, «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Источник отметил, что им оказался ранее судимый 36-летний уроженец Ленинградской области, проходивший наблюдение у психиатра.

Адвокат Ляскина Иван Жданов сообщил, что в ближайшее время состоится опознание.

О нападении на Ляскина сообщалось 15 сентября. Неизвестный несколько раз ударил его железной трубой и скрылся. Пострадавший отметил, что у него на голове «огромная гематома величиной с киви». Ляскин также сообщил, что инцидент произошел на проспекте Мира рядом со штабом (штаб находится по адресу улица Гиляровского, 50 — прим. «Ленты.ру»). По его словам, злоумышленник атаковал со спины.

