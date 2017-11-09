В Красноярске понарошку похитили и сожгли бизнесмена

Правоохранительные органы Красноярска инсценировали похищение и сожжение 42-летнего предпринимателя для предотвращения заказного убийства. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«1 ноября следственные органы и сотрудники полиции разместили в СМИ информацияю о том, что с парковки в Центральном районе города Красноярска неустановленные злоумышленники похитили 42-летнего предпринимателя», — говорится в сообщении.

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Как следовало из опубликованной информации, в двух километрах от села Еловое Емельяновского района был обнаружен автомобиль потерпевшего со следами вещества, похожего на кровь, и документы на его имя. Рядом нашли кострище из автомобильных покрышек, в котором находились обгоревшие фрагменты одежды и кости.

«В подтверждение информации общественности были представлены фото и видеофайлы, подтверждающие, что в отношении предпринимателя совершено преступление. Данные события были инсценированы правоохранителями с целью раскрытия особо тяжкого преступления — организации заказного убийства», — рассказали следователи.

По версии следствия, в 1999 году в Красноярске было совершено разбойное нападение на молодую семью, в результате которого глава семьи был убит. Позже по подозрению в убийстве задержали его друга детства, которого признали виновным в организации разбойного нападения и бандитизме и приговорили к 21 году лишения свободы.

В апреле 2017 года осужденного освободили условно-досрочно. Безутешный отец предложил своему знакомому за вознаграждение в миллион рублей подыскать лиц, которые лишат жизни убийцу его сына. Получив от знакомого согласие, он передал ему часть денег, 200 тысяч рублей.

Позже посредник нашел исполнителей, но через некоторое время они отказались от своих намерений и обратились в полицию. В ходе инсценировки посредник представил заказчику доказательства якобы совершенного преступления. В настоящее время 64-летний подозреваемый в организации заказного убийства задержан.

Следователи отмечают, что информацией об инсценировке располагал лишь узкий круг лиц, поскольку подозреваемый имеет обширные связи, в том числе в органах власти и в правоохранительных органах.