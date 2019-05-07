Россиянин попал в норвежскую тюрьму за ограбление банка на полярном острове

В Норвегии вынесли приговор гражданину России, который ограбил банк в норвежском городе Лонгйир, расположенном на полярном архипелаге Шпицберген. Об этом сообщает издание Svalbardposten.

Мужчину приговорили к 14 месяцам лишения свободы. Кроме того, ему придется выплатить по 20 тысяч норвежских крон (около 150 тысяч рублей) трем сотрудникам банка, которым он угрожал оружием.

29-летний россиянин приехал в Лонгйир в качестве туриста. Как выяснилось во время следствия, он хотел покончить с собой и слышал, что на Шпицбергене легко достать оружие. Раздобыв винтовку, мужчина передумал совершать самоубийство и решил добиться того, чтобы его арестовала полиция.

21 декабря 2018 года он пришел в отделение банка Sparebank 1 и, угрожая сотрудникам винтовкой, забрал 70 тысяч норвежских крон (около 550 тысяч рублей). После ограбления мужчина направился в магазин, где арендовал оружие, а затем обратно в банк, чтобы вернуть украденное, но сотрудники банка отказались его пускать. Когда прибыла полиция, он сдался без сопротивления.

27 декабря 2018 года сообщалось, что после задержания россиянин не воспользовался возможностью обратиться за помощью в консульство. Он не жаловался на условия содержания в месте предварительного заключения и утверждал, что доволен тем, как с ним обращаются. Ему предоставили переводчика и назначили норвежского адвоката.

Лонгйир находится на острове Западный Шпицберген на расстоянии 1050 километров от Северного полюса. Там живут около двух тысяч человек, причем большинство из них знакомы друг с другом. Для поездок в другие населенные пункты обычно используют авиацию.

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