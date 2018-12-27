Стали известны условия содержания ограбившего в Арктике банк россиянина

Генеральное консульство России на Шпицбергене рассказало об условиях содержания гражданина России, который ограбил банк в норвежском городе Лонгйир, в своем аккаунте в Facebook.

По информации консульства, арестованный уже связался с родственниками, не жалуется на условия содержания в месте предварительного заключения и доволен обращением с ним. Кроме того, россиянину предоставили переводчика и назначили норвежского адвоката.

Отмечается, что задержанному сообщили о возможности обратиться за помощью в консульство, однако россиянин пока что не пользовался этим правом.

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21 декабря сообщалось, что иностранец пришел в отделение банка на Шпицбергене и, угрожая огнестрельным оружием, потребовал деньги. Ему удалось скрыться с добычей, однако вскоре его арестовала полиция. Ограбление банка стало первым случаем в истории полярного архипелага.

Лонгйир находится на острове Западный Шпицберген на расстоянии 1050 километров от Северного полюса. Там живут около двух тысяч человек, причем большинство из них знакомы друг с другом.

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