Семья лишилась пятикомнатной квартиры из-за микрозаймов

Многодетная семья из Сибири лишилась пятикомнатной квартиры из-за просроченных выплат по двум микрозаймам. Об этом сообщает региональный телеканал «Афонтово».

Один из займов в 2015 году оформила на себя жительница Красноярска Ольга Сметана. Женщина взяла в долг у частного лица 200 тысяч рублей под залог своей доли в пятикомнатной квартире. Сумма ежемесячных выплат составила 20 тысяч рублей. Это устроило заемщицу, но после первой же выплаты, по информации телеканала, у женщины начались финансовые трудности.

В похожую ситуацию попал и брат Ольги Сметаны, также владеющий долей в квартире. Мужчина одолжил 200 тысяч рублей под меньший процент, но все равно не справился с выплатами. В результате долги брата и сестры были выкуплены одним из кредиторов, и тот через суд получил право собственности на недвижимость.

21 июня 2019-го новый собственник заселился в квартиру, вещи Ольги Сметаны и ее брата мужчина отправил на временное хранение. Лишившиеся квартиры красноярцы планируют пока жить у друзей и родственников, затем займутся поиском съемного жилья.

По информации телеканала, Ольга Сметана намерена судиться с новым собственником в надежде вернуть квартиру. «Почему так происходит, что меня с тремя детьми просто оставили без жилья за 400 тысяч, где власть? Почему я должна просить о помощи», — цитирует женщину «Афонтово».

Россияне, которым отказывают в кредитах банки, активно обращаются за финансовой помощью под залог жилья в микрокредитные организации и к частным кредиторам. Такую практику необходимо законодательно запретить, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это (выдачу микрозаймов под залог жилья — прим. «Ленты.ру») запрет», — заявила Матвиенко весной 2019-го на заседании Межрегионального Банковского совета.

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