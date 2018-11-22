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Жертвы свадеб в кредит рассказали о разорении

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Жители России рассказали «Русской службе Би-би-си» о том, для чего они брали кредиты на свадьбу и чем это для них обернулось.

Инженер-геодезист из Санкт-Петербурга Дмитрий Храмов (фамилия изменена) в 2015 году взял у друзей в долг на свадьбу 700 тысяч рублей, а потом оформил кредит, чтобы этот долг вернуть. «Хотелось очень пышно отметить, шикануть», — объяснил он.

После торжества жена геодезиста забеременела, его уволили с работы, и он стал брать микрозаймы, чтобы платить за квартиру и за взятый на свадьбу кредит. В результате этой осенью ему пришлось написать заявление о банкротстве: в нем указано 4 банка, 30 МФО и долг в 2 254 651 рубль. Жена от Храмова ушла, когда узнала о его финансовом положении.

Пермячка Оксана Карецкая (имя изменено) в 2016 году оформила на себя потребительский кредит в 900 тысяч рублей. Деньги она по требованию пересылала в Санкт-Петербург жениху, который, как она была уверена, организовывал торжество.

Впоследствии оказалось, что петербуржец ее обманывал: «Если и были приготовления, то совсем не за те цены, которые он называл. Деньги он спустил не туда. Он играл в карты, где-то пробухивал, покупал легкие наркотики». С женихом Карецкая рассталась, трудится на двух работах и надеется к 2019 году стать банкротом.

Кредит на свадьбу является одним из самых популярных и в то же время опасных среди потребительских, рассказала глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова. Однако посчитать точное количество кредитных свадеб сложно, тем не менее, по информации издания, в 20 юридических бюро российских регионов были клиенты, решившие стать банкротами из-за долгов за свадьбы.

После банкротства все счета должника закрывают. Ему оставляют жилье с минимальным набором необходимых для жизни вещей и приборов (кровать, плита, одежда, холодильник), а также инструмент для работы, если он дешевле миллиона рублей.

За последний год 56 процентов россиян воспользовались кредитными продуктами. Самыми популярными оказались потребительские кредиты — 37 процентов. Далее следует заем денег на неотложные нужды — 14 процентов, ипотечные кредиты — 12 процентов, и кредит на покупку автомобиля — 11 процентов. Показатели выше были зафиксированы лишь в докризисные 2012 и 2010 годы.

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