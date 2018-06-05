Больше половины россиян погрязли в кредитах

За последний год 56 процентов россиян воспользовались кредитными продуктами. Показатель выше был зафиксирован лишь в докризисные 2012 и 2010 годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Согласно данным прошлогоднего опроса, займами пользовались 33 процента жителей России. Значительно увеличилось и число граждан, выплачивающих сразу несколько кредитов — 17 процентов вместо трех.

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Самыми популярными оказались потребительские кредиты — 37 процентов. Далее следует займ денег на неотложные нужны — 14 процентов, ипотечные кредиты — 12 процентов и кредит на покупку автомобиля — 11 процентов.

Самыми активными заемщиками оказались граждане от 25 до 44 лет. Авторы опроса отмечают, что 52 процента респондентов считаю кредит нормальным инструментов для повышения уровня жизни или необходимостью для совершения крупных покупок. В 2017 году 54 процента россиян считали кредит «долговой ямой».

Ранее, 15 мая, сообщалось, что средняя сумма кредита наличными в России по итогам первого квартала 2018 года достигла исторического максимума и составила 141 тысячу рублей. Это привело к росту объемов розничного кредитования в целом и угрозе увеличения закредитованности отдельных слоев населения.

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