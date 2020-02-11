Высокопоставленный судебный пристав сел пьяным за руль и сбил двух россиянок

Пьяный россиянин на джипе Lexus сбил двух пешеходов во дворе дома на улице Октябрьская в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба управления МВД по Бурятии.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 8 февраля. 56-летний мужчина сел за руль в нетрезвом виде и наехал на женщин 38 и 39 лет, одна из них госпитализирована в тяжелом состоянии. «Байкал-Daily» со ссылкой на очевидцев уточняет, что одной из пострадавших пришлось ампутировать ногу.

В ходе проверки выяснилось, что водитель нетрезв: степень алкогольного опьянения составляла 0,66 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (1,45 промилле).

Telegram-канал «Степной дозор» пишет, что виновник происшествия — начальник отдела в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Базыр Батуев. Он пытался убежать с места ДТП, но его остановили прохожие. «Сейчас предпринимает усилия, чтобы отмазаться, давит на свидетелей», — утверждает автор поста.

После аварии высокопоставленный пристав взял больничный. На него завели дело по статье 264 УК («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!