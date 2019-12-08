Стало известно имя владеющего сбившим подростков автомобилем генерала

Владельцем автомобиля Toyota, за рулем которого водитель в Нижнем Новгороде сбил толпу подростков, оказался генерал-майор юстиции Александр Пильганов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что он был освобожден от должности в 2014 году. По данным телеканала, сейчас с его сыном Виктором Пильгановым, который находился за рулем автомобиля, работают следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что владельцем спровоцировавшего аварию автомобиля Toyota оказался бывший сотрудник полиции. Отмечалось, что в момент происшествия он не был за рулем.

ДТП произошло 7 декабря. На регулируемом перекрестке столкнулись четыре автомобиля, после чего одна из машин врезалась в людей, которые находились на тротуаре. Все они двигались организованной группой в театр.

По данным РИА Новости, пострадали десять подростков, девять из них были госпитализированы. Также травмы получили двое сопровождавших школьников взрослых, одна из них скончалась.

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