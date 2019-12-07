Владельцем сбившего толпу подростков автомобиля оказался бывший полицейский

Бывший полицейский оказался владельцем автомобиля Toyota, за рулем которого водитель в Нижнем Новгороде сбил толпу подростков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регуправления МВД.

Отмечается, что хозяин машины не управлял автомобилем в момент аварии.

По данным ТАСС, водитель автомобиля отказался проходить медицинское освидетельствование. За отказ ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до двух лет. По данным ГИБДД, ранее нарушителя лишали прав за вождение в нетрезвом виде.

Также стало известно, что умерла мать одного из подростков, сопровождающая детей в театр. Пострадавшую успели доставить в больницу, но вскоре она скончалась, пишет «Открытый Нижний».

ДТП произошло ранее 7 декабря. В 17:15 по московскому времени, как отметили в Госавтоинспекции, на регулируемом перекрестке произошло столкновение четырех автомобилей. После ДТП одна из машин врезалась в людей, которые находились на тротуаре. Все они двигались организованной группой в театр. В результате пострадали одиннадцать подростков и двое взрослых. СМИ сообщали, что учительница, которая вела детей в театр, скончалась.

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