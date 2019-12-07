В Москве автомобиль сбил пешеходов и врезался в вестибюль станции МЦК

В Москве автомобильсбил трех пешеходов и врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщает агентство «Москва».

Уточняется, что люди переходили дорогу на пешеходном переходе.

В результате погибли три человека, двое находившихся в автомобиле людей получили травмы. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП.

1 ноября на парковке мэрии Москвы служебный автомобиль Audi сбил пешехода, «впечатав» его в стену. Водитель уверяет, что в машине самопроизвольно включился задний ход.

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