Автомобиль «впечатал» пенсионера в стену на парковке мэрии Москвы

На парковке мэрии Москвы служебный автомобиль Audi сбил пешехода, «впечатав» его в стену. Видео инцидента опубликовало в субботу, 2 ноября, издание Baza.

Авария случилась утром накануне. Водитель уверяет, что в машине самопроизвольно включился задний ход.

Пострадавший, 61-летний Александр Иванов, был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает Telegram-канал «Подъем».

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщили агентству «Интерфакс», что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

«Во взаимодействии с органами ГИБДД проводится разбирательство данного происшествия», — добавили в мэрии.

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