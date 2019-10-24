Водитель «впечатал» в забор двух россиян и попал на видео

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В Кемерове водитель выехал на тротуар и сбил двух пешеходов так, что они влетели в забор, около которого стояли, и пробили его насквозь. Видеозапись происшествия опубликовало издание VSE42.Ru.

На записи видно, что двое молодых людей стоят и обнимаются у пешеходного перехода. В этот момент автомобиль, который пытается уйти от столкновения на перекрестке, влетает в них с такой силой, что пешеходы отлетают к забору.

Источник издания в ГАИ рассказал, что в аварии участвовали два автомобиля. Причиной происшествия стало то, что один из водителей при повороте налево не уступил дорогу транспорту, ехавшему по встречному направлению. После этого один из автомобилей на скорости выехал на тротуар.

Собеседник уточнил, что пострадали двое 18-летних местных жителей. Парень пострадал сильнее, его направили в стационар, а девушке назначили амбулаторное лечение.

Ранее в Петербурге два автомобиля столкнулись на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала и влетели в переходивших дорогу людей. Всего на переходе на тот момент находилось 15 человек. Пострадали восемь человек, состояние семи оценивается как средней тяжести. Предположительно, за рулем одного из автомобилей находилась 38-летняя чиновница из Ленобласти, второго — профессиональный перегонщик машин из Киргизии. Он проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с начавшей движение женщиной.

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