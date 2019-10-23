Два автомобиля столкнулись и на полном ходу влетели в толпу россиян

5-tv.ru

Две машины столкнулись на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге и на полном ходу влетели в переходивших дорогу людей. Видео инцидента публикует 5-tv.ru.

На кадрах видно, как после столкновения внедорожник переворачивается и проезжает на крыше еще несколько метров через наземный пешеходный переход. Рядом с ним движется второй автомобиль, вместе они сбивают группу из 15 пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора. Некоторые люди отбегают от летящих на них машин, другие получают травмы. Один человек лежит на дороге и не двигается, к нему подбегают окружающие.

По информации издания, шесть человек доставлены в больницу, двое в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — женщина-водитель.

На месте работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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