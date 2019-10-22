В России водитель иномарки сбил пенсионерку, высадил пассажира и переехал ее

ДТП 38RUS Иркутск / ВКонтакте

В Ангарске Иркутской области водитель белой иномарки сбил пенсионерку, высадил пассажира и переехал женщину. Видео ДТП опубликовано в одной из местных групп во «ВКонтакте».

На появившихся в сети кадрах видно, как пенсионерка шла по обочине дороги, когда ее сбила заехавшая на тротуар машина. Когда женщина упала под колесами автомобиля, из него вышел мужчина и, не обратив никакого внимания на пострадавшую, направился в другую сторону.

После этого водитель сдал назад и продолжил движение, совершив повторный наезд на пенсионерку. Белая иномарка скрылась с места аварии, а вслед за ней с парковки выехала другая машина, пока пенсионерка лежала на асфальте.

«Наехал, как на мешок мусора. И никто к женщине помочь не подошел даже», — написала в комментариях к записи пользовательница Маша Осипова.

По данным газеты «Комсомольская правда», в управлении МВД по Иркутской области уточняют информацию по поводу происшествия. О состоянии пострадавшей пенсионерки не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 17-летний подросток из местной цыганской диаспоры сбил на машине россиянку, после чего ей стали угрожать всем табором. ДТП произошло в апреле. Россиянка шла к автобусной остановке, когда на тротуар выскочила белая «Лада Приора» и «впечатала» девушку в стену дома.

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