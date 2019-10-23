Возросло число пострадавших при наезде двух машин на пешеходов в Петербурге

Количество пострадавших в Санкт-Петербурге на Обводном канале, где два автомобиля врезались в толпу пешеходов на наземном переходе, увеличилось с шести до восьми. Об этом пишет «Фонтанка».

Состояния семи человек оценивается как средней тяжести. Самые серьезные травмы получила женщина-водитель, чей кроссовер «Рено Каптюр» протаранил виновник аварии на «Фольксваген Поло». От удара ее машина перевернулась и проскользила несколько метров на крыше, после чего вместе с «Фольксвагеном» вылетела на пешеходный переход, по которому двигались 15 пешеходов.

По информации издания, за рулем «Рено» находилась 38-летняя чиновница из Ленобласти, в «Фольксвагене» — профессиональный перегонщик автомобилей, 33-летний гражданин Киргизии. Он проехал на красный сигнал светофора на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, после чего столкнулся с начавшей движение женщиной.

Ранее появилось видео с моментом инцидента. На нем видно, как две столкнувшиеся машины сбивают людей на переходе, и они получают травмы. Изначально сообщалось о шести госпитализированных, в том числе двух в тяжелом состоянии.

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