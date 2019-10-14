Смертельный наезд на россиян на остановке сняли на видео

ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ / Вконтакте

Иномарка влетела в трамвайную остановку в Улан-Удэ. Один сбитый пешеход погиб на месте, вторая женщина получила тяжелые травмы и скончалась в больнице, сообщает «Ариг Ус online». Видеозапись с места инцидента размещена в группе «ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ» во «ВКонтакте».

На кадрах видны машина с раскуроченным капотом и лежащие рядом с ней тела людей. По информации издания, 31-летний водитель не справился с управлением, снес дорожные ограждения, выехал на рельсы и наехал на ожидающих трамвай горожан. Сам виновник смертельного ДТП получил травмы и госпитализирован.

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