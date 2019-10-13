Вице-мисс «Красы России» попала в реанимацию после ДТП

Первая вице-мисс конкурса «Краса России» в 2017 году Евгения Сметанина попала в ДТП и находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сама девушка рассказала РИА Новости.

Авария произошла в Борисовском районе Минской области Белоруссии еще 5 сентября, однако об этом не было известно, поскольку Сметанина находилась в слишком тяжелом состоянии. Накануне ДТП девушка выехала из Москвы в Минск в качестве пассажира микроавтобуса. По ее словам, утром водитель автомобиля буквально засыпал за рулем и в какой-то момент машина врезалась в ехавший навстречу грузовик МАН 440.

«Он (водитель — прим. «Ленты.ру») абсолютно невредим, а моя сторона сильно пострадала. Голова, лицо, разрыв легких, раздробление плеча с вывихом и смещением, повреждены органы, сломаны обе ключицы и пальцы на правой руке, зажат нерв, прелом ног», — написала девушка в своем Instagram-аккаунте, уточнив, что некоторое время провела в реанимации.

Сейчас Сметанина находится в Научно-практическом центре травматологии и ортопедии в Минске. «Состояние у меня плохое, в легком трубка, переломано все тело. Меня надо буквально "собрать"», — сказала россиянка. Она перенесла уже две операции, в предстоящий вторник, 15 октября, будет еще одна — на правой ноге.

По данным РИА Новости, 30-летняя Евгения Сметанина является уроженкой Тамбова. В 2017 году она стала первой вице-мисс «Красы России» и победила в номинации «Мисс Огонь». В 2009-м Сметанина стала «Мисс Очарование» этого конкурса.

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