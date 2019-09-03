«Мисс Москва» рассказала о депрессии после рождения сына короля Малайзии

Победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина пережила депрессию после рождения сына бывшего Верховного правителя Малайзии. Об этом она написала в Instagram.

По словам Воеводиной, она страдала от перепадов настроения. «Я заметила, что настроение стало быстро меняться от абсолютного счастья до сильнейшего стресса, — рассказывает женщина. — Это могло происходить от одного до десяти раз в день… И это началось со второго месяца после беременности».

Она отмечает, что многие матери испытывают послеродовую депрессию, которая сопровождается перепадами настроения, плаксивостью, тревожностью и бессонницей.

Фото опубликовано @rihanapetra

В мае у Воеводиной и ее мужа, бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа (Koh Tien Hua), родился сын. 17 июля стало известно о разводе «Мисс Москва-2015». По информации газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня. Позднее было высказано предположение, что причиной развода стала неверность Воеводиной мужу. Сама королева красоты заявила, что не будет рассказывать о настоящих причинах развода, поскольку не хочет никого ранить.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Верховный правитель Малайзии Мухаммад V женился на Оксане Воеводиной, в 2015 году победившей в конкурсе красоты «Мисс Москва». В январе он отрекся от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана.

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