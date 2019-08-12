Вместо новой «Миссис Россия» на международный конкурс отправят другую красавицу

Обладательница титула «Миссис Россия 2019» Екатерина Нишанова не будет представлять Россию на конкурсе «Миссис земной шар» в Китае. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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«У нас две победительницы, — заявила организатор конкурса «Миссис Россия 2019», президент фонда «Планета женщин» Алла Маркина. — И на конкурс "Миссис земного шара" в Китай поедет не Екатерина, а другая участница, у которой четверо детей — Ксения Кривко из Кемерова. Не все победительницы готовы ехать за границу».

Нишанова подтвердила РИА Новости, что на международных соревнованиях ее подменит Ксения Кривко. «А я буду по необходимости помогать», — пояснила она. Несмотря на отказ от участия в «Миссис земного шара», Нишанова собирается представлять Россию на мероприятиях фонда «Планета женщин».

Финал конкурса «Миссис Россия 2019» состоялся в субботу, 10 августа. За победу боролись 27 финалисток. 33-летнюю Екатерину Нишанову из Геленджика признали самой красивой замужней женщиной России. Ксения Кривко из Кемерова победила в номинации «Миссис Россия Globe». Титул «Mrs Russia Globe Classic» получила Лариса Китова из Нижнего Новгорода.

Нишанова утверждала, что стала участницей конкурса по совету подруги. По ее словам, своим участием в конкурсе она хотела привлечь внимание к детям с ограниченными возможностями.

«Миссис Россия» — ежегодный конкурс красоты. В нем могут принимать участие россиянки в возрасте от 22 до 43 лет, которые имеют штамп в паспорте, свидетельствующий о заключении брака, и как минимум одного ребенка. Победа дает право представлять страну на конкурсе «Миссис земной шар».

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