Новая «Миссис Россия‎»‎ прокомментировала свою победу в конкурсе

Новая «Миссис Россия», 33-летняя Екатерина Нишанова из Геленджика, стала участницей конкурса случайно, последовав совету своей подруги. Об этом она рассказала в беседе с РЕН ТВ.

По ее словам, своим участием в конкурсе она хотела привлечь внимание к детям с ограниченными возможностями. «У меня большая миссия, я хочу, чтобы об этой проблеме говорили. Помогайте таким семьям, дарите добро», — рассказала она.

На своей странице в Instagram новая «Миссис Россия» написала, что испытывает счастье, радость, гордость за себя и не может передать те ощущения, которые она испытывает после победы в конкурсе.

Финал состоялся в субботу, 10 августа. Мероприятие прошло в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой. За титул боролись 27 финалисток. Темой конкурса в 2019 году был заявлен космос. Оценивали конкурсанток модельер Вячеслав Зайцев, певица Катя Лель, «Миссис Россия 2010» Алиса Крылова и другие.

«Миссис Россия» — ежегодный конкурс красоты. В нем могут принимать участие россиянки в возрасте от 22 до 43 лет, которые имеют штамп в паспорте, свидетельствующий о заключении брака, и как минимум одного ребенка. Победа дает право представлять страну на конкурсе «Миссис земной шар».

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